Видео: козел и петух спасли курицу от ястреба

Козел Бруин и безымянный петух спасли курицу от нападения ястреба-тетеревятника. Инцидент произошел на ферме в провинции Гелдерланд, Голландия. О команде мечты рассказывает Daily Mail.
Историю спасения рассказал 59-летний владелец фермы Яап Битс. Мужчина сидел дома, когда услышал пронзительный крик с улицы. Кричали его животные — козел Брюин и петух.
Во время атаки, продолжавшейся всего 17 секунд, ястреб попытался украсить курицу. Преступлению помешали другие животные. Драматические кадры с камер видеонаблюдения показывают, как ястреб-тетеревятник сбивает с лап курицу, разбрасывая перья по всему загону. Птица пытается убежать, но безуспешно. Тогда ей на помощь приходит бесстрашный петух.
Коричневый козел по имени Бруин подбегает с другой стороны загона и также нападает на хищника. Двум храбрым животным удивительным образом удается оттолкнуть ястреба-тетеревятника от беззащитной птицы и заставить его улететь.
Это не первый раз, когда животные с фермы показывали необычайную сплоченность. По словам мистера Битса, индейка и козы уже дважды бросались спасать его цыплят.
Мужчина добавил, что курица получила незначительные травмы, а также отметил, что гордится своими питомцами:
«Я так гордился тем, что петух и козел прыгнули, чтобы защитить нашу курицу».
Домашние животные не радуют хозяев, но и могут защитить другое имущество — в общем, бесценные создания. А вот в царской России корову можно было купить всего за 100 рублей.