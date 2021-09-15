Видео: козел и петух спасли курицу от ястреба

Козел Бруин и безымянный петух спасли курицу от нападения ястреба-тетеревятника. Инцидент произошел на ферме в провинции Гелдерланд, Голландия. О команде мечты рассказывает Daily Mail.

Историю спасения рассказал 59-летний владелец фермы Яап Битс. Мужчина сидел дома, когда услышал пронзительный крик с улицы. Кричали его животные — козел Брюин и петух.

Во время атаки, продолжавшейся всего 17 секунд, ястреб попытался украсить курицу. Преступлению помешали другие животные. Драматические кадры с камер видеонаблюдения показывают, как ястреб-тетеревятник сбивает с лап курицу, разбрасывая перья по всему загону. Птица пытается убежать, но безуспешно. Тогда ей на помощь приходит бесстрашный петух.

Коричневый козел по имени Бруин подбегает с другой стороны загона и также нападает на хищника. Двум храбрым животным удивительным образом удается оттолкнуть ястреба-тетеревятника от беззащитной птицы и заставить его улететь.

Это не первый раз, когда животные с фермы показывали необычайную сплоченность. По словам мистера Битса, индейка и козы уже дважды бросались спасать его цыплят.

Мужчина добавил, что курица получила незначительные травмы, а также отметил, что гордится своими питомцами:

«Я так гордился тем, что петух и козел прыгнули, чтобы защитить нашу курицу».