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Мужчина убил карпа ценой в миллион и попал за решетку

Кристина Уколова
3 часа назад

Необычная драма разыгралась в валлийской деревне Понтимистер. Мужчина решил отомстить бывшей жене и расправился с дорогим карпом, принадлежащим женщине. Об этом пишет издание The Sun.

Мужчина убил карпа ценой в миллион и попал за решетку
Фото: PixabayPixabay

51-летний миллионер Энтони Хейнс возглавлял компанию по переработке вторсырья. Он прожил 32 года со своей супругой Джейн. Но однажды она ему изменила. Мужчина не смирился и начал преследовать неверную и счастливого соперника. По решению суда миллионера посадили на 16 месяцев, запретили приближаться к бывшей супруге и даже подходить к ее дому. Но тюремное заключение не охладило пыл обманутого мужчины.

В июне 2021 года Хейнс проник в дом бывшей жены и обесточил камеру наблюдения. В результате отключения электричества погиб элитный карп, который обитал в садовом пруду. Он стоил около миллиона рублей (10 тысяч фунтов). Мужчина оставил послание экс-супруге: разорвал ее совместную фотографию с бойфрендом и воткнул нож в шкаф. Обнаружив все это, Джейн сразу обвинила бывшего мужа и сказала, что опасается за свою жизнь. Миллионер признал вину, а его адвокат Мэриан Льюис объяснила, что инцидент был вызван алкогольным опьянением. В результате Хейнс снова получил 16 месяцев тюрьмы и запрет подходить к Джейн в течение десяти лет.

Тем временем в Нью-Йорке продают дом с девятью привидениями, которые живут в подвале.

Безумный мир,
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