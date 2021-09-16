Мужчина убил карпа ценой в миллион и попал за решетку

51-летний миллионер Энтони Хейнс возглавлял компанию по переработке вторсырья. Он прожил 32 года со своей супругой Джейн. Но однажды она ему изменила. Мужчина не смирился и начал преследовать неверную и счастливого соперника. По решению суда миллионера посадили на 16 месяцев, запретили приближаться к бывшей супруге и даже подходить к ее дому. Но тюремное заключение не охладило пыл обманутого мужчины.

В июне 2021 года Хейнс проник в дом бывшей жены и обесточил камеру наблюдения. В результате отключения электричества погиб элитный карп, который обитал в садовом пруду. Он стоил около миллиона рублей (10 тысяч фунтов). Мужчина оставил послание экс-супруге: разорвал ее совместную фотографию с бойфрендом и воткнул нож в шкаф. Обнаружив все это, Джейн сразу обвинила бывшего мужа и сказала, что опасается за свою жизнь. Миллионер признал вину, а его адвокат Мэриан Льюис объяснила, что инцидент был вызван алкогольным опьянением. В результате Хейнс снова получил 16 месяцев тюрьмы и запрет подходить к Джейн в течение десяти лет.