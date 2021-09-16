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Пума атаковала россиянку во дворе дома

Кристина Уколова
1 час назад

Телеканал «Рифей-Пермь» сообщил о нападении пумы на 74-летнюю россиянку во дворе ее дома. Происшествие случилось в поселке Орел под городом Березенки. Хищник напал на пенсионерку, когда она работала на участке перед собственным домом. Оказалось, что зверь принадлежит соседям женщины. По сведениям телеканала, хозяева отвлеклись и животное убежало на территорию соседки. В результате инцидента женщина была госпитализирована и неделю провела в больнице.

Пума атаковала россиянку во дворе дома
Фото: @london_big_cat@london_big_cat

«По данному факту в отделе МВД России по Березниковскому городскому округу зарегистрирован материал проверки. В результате проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, в порядке действующего законодательства Российской Федерации», — рассказала журналистам местный участковый Наталья Лобес.

Кстати, самец пумы оказался местной интернет-знаменитостью, а его владельцы ведут аккаунт, посвященный хищнику. У него почти 35 тысяч подписчиков. В соцсетях хозяева ушли от ответа на вопрос одного из них о происшествии.

«Ну им (журналистам) же нужно о чем-то писать», — ответили они.

Домашние пумы выходят из-под контроля, а в Британии элитный карп стал жертвой любовной драмы.

Безумный мир,МВД,
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