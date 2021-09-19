Пожилая американка умерла почти на час и затем воскресла

Жительница США Кэти Паттерн умерла почти на час и вновь воскресла. У Паттерн семь внуков. И она очнулась в момент, когда ее дочь родила восьмого ребенка, пишет Daily Mirror.

Паттерн позвонили из больницы и сообщили, что у ее дочери начались роды. Та сразу отправилась в медицинский центр, чтобы поддержать женщину, но у Кэти произошел сердечный приступ по дороге в больницу.

Паттерн провели искусственное дыхание и надели кислородную маску. Тем не менее, в течение следующих 45 минут пожилая женщина балансировала между жизнью и смертью - у нее не билось сердце.

А ее дочь тем временем готовили к проведению экстренного кесарева сечения. Перед операцией Паттерн внезапно очнулась и поспешила в палату к дочери, где увиделась со своей только что родившейся внучкой.

"Я благодарна Богу за то, что он дал мне еще один шанс. Теперь я просто обязана стать самой лучшей версией себя. Возвращение — это второй шанс на жизнь, и это очень большая ответственность",

- сказала она.