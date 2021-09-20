Кот дал отпор койоту и попал на видео

В городе Ванкувер в американском штате Вашингтон кот прогнал койота и попал на видео. Ролик опубликовало издание Daily Mail.
Животные встретились у забора. Койот в несколько раз превышал размеры кота, однако он уверенно и смело смотрел на хищника, выгнув спину. Зверь постепенно подбирался к питомцу. В ответ кот резко побежал за койотом и тот решил спасаться бегством.
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