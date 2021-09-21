Настоящий Гарри Поттер рассказал, как живет с именем

В британском Хэмпшире живет молодой человек, в чьем паспорте значится имя Гарри Поттер. Все 33 года своей жизни он доказывает, что его имя никак не связано с героем культовых книг Джоан Роулинг. Об этом пишет газета The Mirror.
Мужчина вспоминает, как однажды, получив красную карточку на футбольном матче, он назвал судье свое имя. Арбитр решил, что это неудачная шутка.
«Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она мне тоже не поверила», — рассказывает тезка главного волшебника кинематографа.
Когда вышла первая книга о Гарри Поттере, настоящему Поттеру из Хэмпшира было восемь лет. Его отец был потрясен таким совпадением и сразу же купил книгу с именем своего сына на обложке. За годы популярности саги в семье собралась целая коллекция книг о Хогвартсе, включая даже редкое издание.