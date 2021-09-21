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Настоящий Гарри Поттер рассказал, как живет со своим именем

Диана Товсепова
3 часа назад

В британском Хэмпшире живет молодой человек, в чьем паспорте значится имя Гарри Поттер. Все 33 года своей жизни он доказывает, что его имя никак не связано с героем культовых книг Джоан Роулинг. Об этом пишет газета The Mirror.

Настоящий Гарри Поттер рассказал, как живет с именем
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Мужчина вспоминает, как однажды, получив красную карточку на футбольном матче, он назвал судье свое имя. Арбитр решил, что это неудачная шутка.

«Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она мне тоже не поверила», — рассказывает тезка главного волшебника кинематографа.

Когда вышла первая книга о Гарри Поттере, настоящему Поттеру из Хэмпшира было восемь лет. Его отец был потрясен таким совпадением и сразу же купил книгу с именем своего сына на обложке. За годы популярности саги в семье собралась целая коллекция книг о Хогвартсе, включая даже редкое издание.

Безумный мир,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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