Настоящий Гарри Поттер рассказал, как живет с именем

В британском Хэмпшире живет молодой человек, в чьем паспорте значится имя Гарри Поттер. Все 33 года своей жизни он доказывает, что его имя никак не связано с героем культовых книг Джоан Роулинг. Об этом пишет газета The Mirror.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Мужчина вспоминает, как однажды, получив красную карточку на футбольном матче, он назвал судье свое имя. Арбитр решил, что это неудачная шутка.

«Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она мне тоже не поверила», — рассказывает тезка главного волшебника кинематографа.