Англичанин нашел жуткую куклу в стене после переезда

«Спасибо, что освободили меня! Меня зовут Эмили. Мои первые хозяева жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому им пришлось уехать. Они только пели и веселились. Это было отвратительно. Я решила заколоть их ножом, поэтому, надеюсь, у вас тоже есть ножи. Сладких снов», — говорилось в записке.