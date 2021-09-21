Англичанин нашел жуткую куклу в стене после переезда

32-летний житель английского города Ливерпуль Джонатан Льюис обнаружил в стене нового дома жуткую находку. О ситуации сообщает Liverpool Echo.
Джонатан Льюис работает учителем младших классов. Еще до покупки дома мужчина заметил, что одна из стен под лестницей была заметно заштукатурена. Получив ключи от нового жилья 17 сентября, Джонатан решил прибраться, а заодно выяснить, что скрывается за стеной.
Мужчина пробил в стене дыру размером с кулак. В свете фонарика Джонатан увидел тряпичную куклу с запиской в руках. Британец вытащил находку и прочел послание.
«Спасибо, что освободили меня! Меня зовут Эмили. Мои первые хозяева жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому им пришлось уехать. Они только пели и веселились. Это было отвратительно. Я решила заколоть их ножом, поэтому, надеюсь, у вас тоже есть ножи. Сладких снов», — говорилось в записке.
Льюис рассказал о находке знакомым, и некоторые посоветовали мужчине съехать и выставить дом на продажу. Однако сам хозяин считает, что это чья-то шутка, и верит, что письмо написано позже 1961 года. Мужчина предположил, что куклу посадили в стену четыре-пять лет назад во время ремонта кухни.
«Честно сказать, мне это показалось забавным. Я бы, наверное, поступил точно так же», — отметил Льюис.
Это не единственная странная вещь, которую люди находили у себя дома на этой неделе. Так, в квартире у жительницы Ленинградской области из унитаза вылез котенок.