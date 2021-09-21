Во время футбольного матча между командами Украины и Италии на поле забежали две собаки и конь. Об этом рассказал Telegram-канал «Подъем».

В ходе квалификационного матча Сурдлимпийских игр на поле выбежали животные. Первый тайм матча прервали две собаки — черная и коричневая. Футболисты и судьи долго не могли их поймать.

Во втором тайме на поле появился конь. Неизвестно, откуда животное пришло и как попало на спортивную площадку. Комментатор назвала происшествие «курьезным моментом». Также девушка понадеялась, что «песики поприветствовали футболистов». Увы, так и не удалось определить, за чью команду болел конь. Матч выиграли спортсмены из Украины со счетом 3:0.

Сурдлимпийские игры проводят соревнования для людей с нарушениями слуха. Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже. В настоящее время игры проводят раз в четыре года. Летние соревнования состоятся в Бразилии с 1 по 15 мая 2022 года.