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Две собаки и конь прервали футбольный матч между Украиной и Италией: видео

Дарья Амосова
1 час назад

Во время футбольного матча между командами Украины и Италии на поле забежали две собаки и конь. Об этом рассказал Telegram-канал «Подъем».

В ходе квалификационного матча Сурдлимпийских игр на поле выбежали животные. Первый тайм матча прервали две собаки — черная и коричневая. Футболисты и судьи долго не могли их поймать.

Во втором тайме на поле появился конь. Неизвестно, откуда животное пришло и как попало на спортивную площадку. Комментатор назвала происшествие «курьезным моментом». Также девушка понадеялась, что «песики поприветствовали футболистов». Увы, так и не удалось определить, за чью команду болел конь. Матч выиграли спортсмены из Украины со счетом 3:0.

Сурдлимпийские игры проводят соревнования для людей с нарушениями слуха. Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже. В настоящее время игры проводят раз в четыре года. Летние соревнования состоятся в Бразилии с 1 по 15 мая 2022 года.

Вероятно, собаки, выбежавшие на поле, сами хотели поиграть в футбол или даже принять участие в судействе. Вполне возможно, что они были из тех пород, что отличаются невероятной сообразительностью и очень быстро учатся.

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