Гигантская надувная луна напугала китайцев

Гигантская надувная луна укатилась с Праздника середины осени, вызвав беспорядки на улице. Видео происшествия публикует Sky News Arabia.

Праздник Середины осени широко отмечается в Китае. Это событие также известно как Фестиваль полной луны, так как празднование всегда выпадает на полнолуние. Китайцы любуются полной луной и угощают друг друга особенными "лунными пряниками".

В 2021 году праздник выпал на 20 сентября. По этому поводу во многих городах и провинциях устроили шествия и парады. С одного такого празднования в провинции Хэнань сбежал реквизит в виде гигантской надувной луны.

Шар в виде спутника Земли прокатился по улицам города, пока двое мужчин безуспешно пытались его поймать. "Луна" стала причиной дородной аварии, а также заблокировала дорожное движение на коротком участке. Очевидцы утверждают, что шар был размером с трехэтажный дом.

Под видео на YouTube комментаторы сравнивают сбежавшую луну с Колобком.

Я бурый медведь!: "Покатился колобок по дороге!".

Другие шутят, что луна была на отдыхе:

Жизнь Бутафория: "Смотрю луны нету уже неделю, одни дожди, а они оказывается реставрацией занимаются...".

Часть комментаторов написала, что уже видела подобное. Действительно, такое происшествие случается в Китае не в первый раз. В 2016 году другая луна улетела с фестиваля в городском округе Фучжоу в провинции Фуцзянь. Реквизит сорвался с троса из-за ветра, вызванного тайфуном. Летающий по улицам шар также вызвал хаос на улицах, врезаясь в автомобили.