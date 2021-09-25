Видео: в Ангарске торжественно открыли туалет

Деревянный туалет для водителей автобусов открыли в Ангарске Иркутской области на конечной остановке маршрута 7. Презентация синего санузла, организованная местными чиновниками, опубликована в Telegram-канале «Подъем». Туалет оснащен рукомойником с раковиной, зеркалом и ведром — их соорудили сами водители. Также здесь есть лавочка для отдыха. В честь церемонии открытия туалет на окраине леса украсили цветными воздушными шариками и плакатом. Авторы канала поздравили водителей с удобствами и призвали мыть руки.

Ведь ученые из Университета Восточной Англии доказали, что люди, которые не моют руки после посещения туалета, чаще других рискуют подцепить кишечную палочку. Статья размещена в журнале The Lancet Infectious Diseases. Бактерия вызывает цистит, сепсис, пищевые отравления и другие болезни.

Уличные уборные часто становятся предметом творчества. Например, в Благовещенском районе посетить деревянный сортир приглашает кинозвезда Мэрилин Монро, точнее ее знаменитый плакат в развевающемся белом платье. Соответствующее фото опубликовано 24 сентября в Instagram-аккаунте Евгения Басенко.

@evgenybasenko

«Так вот с огоньком указывают клиентам дорогу к «скворечнику» с дыркой в полу, где можно справить нужду. Эх, не думала старушка Мэрилин, что вот так похабно обесценят ее образ»,— написал пользователь.

До сих пор качественная система общественных туалетов остается нерешенной проблемой во многих городах России. Например, калужские журналисты даже разместили рейтинг уборных города на сайте Калуга 24 с фотографиями и подробным описанием. Первое место досталось туалету в Парке ТЮЗа, который уже оценили все местные блогеры.