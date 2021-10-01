Владельца номера из "Игры в кальмара" заспамили звонками

Номер телефона, который был указан на визитке в сериале "Игра в кальмара", оказался настоящим. И теперь его владельца, 40-летнего мужчину, проживающего в Южной Корее, ежеминутно атакуют в сообщениях и звонках. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: Кадр из сериала "Игры в кальмара" Кадр из сериала "Игры в кальмара"

По сюжету, таинственный человек показывает визитку с номером, по которому нужно позвонить, чтобы присоединиться к смертельной игре, где ставкой оказывается жизнь участников, желающих сорвать большой куш. И теперь такое совпадение мешает жить хозяину телефона. Он поделился в беседе с телекомпанией MBC, что получает в среднем около четырех тысяч телефонных звонков на протяжении всего дня, даже ночью.

Интересно, что сам владелец до некоторого времени и не знал о существовании сериала. Он также объяснил, что не может изменить свой номер, так как это рабочий номер и он пользуется им в течение десяти лет.

Пострадавшим оказался не только он, но и его супруга, номер которой отличается всего одной цифрой, ей часто ошибочно приходят те же сообщения и звонки.

Стоит отметить, что компания, создавшая сериал для Netflix, ведет переговоры с владельцем номера, чтобы устранить эту проблему. Кандидат в президенты Кореи Ху Ген-ен также предложил решение проблемы. Он готов выкупить номер за 85 тысяч долларов, чтобы избавить владельца от причиняемых неудобств.