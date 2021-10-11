Видео: женщина протащила фургон, зацепив его за волосы

"Не проходит и дня, чтобы мои волосы не испытывали нагрузки. Быть подвешенным за волосы так же неприятно, как представляется, если смотреть на это со стороны. Временами даже может быть болезненно. Но это невероятное чувство. Когда вы подвешены за голову, это дарит ощущение полета и чувство абсолютной свободы", — сказала циркачка.