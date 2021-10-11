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Видео: женщина протащила фургон, зацепив его за волосы

Мира Маркина
1 час назад

Жительница города Нортгемптон в Великобритании дотянула фургон до автомобильной заправки при помощи собственных волос. Видео опубликовало издание LADbible.

34-летняя полячка по происхождению Анастасия Савицка пристегнула свои волосы к переднему бамперу фургона и протащила автомобиль по улице до бензозаправки, использовав хвост как буксировочный трос.

Анастасия Савицка выступает в Цирке ужасов и известна на сцене под именем Анастасия IV. Женщина училась на биохимика, но потом устроилась циркачкой. Многие годы она обучалась старинному искусству подвешивания за волосы.

"Когда я тащила фургон при помощи волос, это выглядело пугающе, но, как говорится, шоу должно продолжаться. Невозможно представить себе более экологичный способ передвижения", — рассказала Савицка.

Чтобы заботиться о своих волосах, она каждый день расходует две бутылки кондиционера. Кроме того, женщина застраховала волосы на один миллион фунтов (97,7 миллиона рублей).

"Не проходит и дня, чтобы мои волосы не испытывали нагрузки. Быть подвешенным за волосы так же неприятно, как представляется, если смотреть на это со стороны. Временами даже может быть болезненно. Но это невероятное чувство. Когда вы подвешены за голову, это дарит ощущение полета и чувство абсолютной свободы", — сказала циркачка.

Ранее мужчина ударил акулу-людоеда и спасся от нападения.

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