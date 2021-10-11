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"Вместе ушли под воду": мужчина рассказал о нападении акулы-людоеда

Мира Маркина
31 минуту назад

Серфер рассказал о нападении на него трехметровой акулы-людоеда у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщается на сайте телепередачи Good Morning America.

"Ушли под воду": мужчина ударил акулу-людоеда и спасся
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

38-летний Эрик Стейнли был в воде и ждал волны. Внезапно он почувствовал, что его потянуло что-то тяжелое:

"Прямо на ноге будто клещи сомкнулись. И как в замедленной съемке мы вместе ушли под воду".

Мужчина ударил акулу по рылу, она разжала зубы, и он из последних сил поплыл к берегу:

"В глазах стало темнеть, и тогда я подумал, что мне точно не спастись", — рассказал серфер.

У берега к нему бросились на помощь около десяти человек. Они остановили кровотечение с помощью жгута из поводка от доски для серфинга, положили его на доску и отнесли к месту, куда проще подъехать скорой помощи. Именно благодаря этому, по словам врачей, мужчина смог сохранить ногу.

Как отметили в Департаменте рыбных ресурсов и дикой природы штата Калифорния, судя по характеру раны и следам ДНК, нападение совершила большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом.

Ранее женщина попала в тюрьму за фотографию медведя.

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