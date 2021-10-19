Без глаз и рта: дайвер обнаружил похожее на трубу существо

Дайвер из Германии Лукас Остертаг поведал о встрече с загадочным существом. Он обнаружил его на рифе Сатайя, расположенном у берегов Египта. По словам мужчины, у морского обитателя не было глаз, ушей и рта. Об этом сообщает Daily Star.

«Оно выглядело как длинная квадратная резиновая труба с заостренным концом. Раньше я не видел ничего подобного»,

— сказал дайвер.

Не удалось определить происхождение существа и другим дайверам. Позже группе других ныряльщиков удалось заснять морского обитателя на видео. После просмотра ролика Остертага и его компаньоны предположили, что «безглазая труба» — двигающиеся по инерции щупальца съеденной морской черепахой медузы.