Рыбаки поймали луна-рыбу весом в две тонны

Рыбаки выловили рекордную рыбу, которая весила около двух тонн на севере Африканского побережья в Средиземном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на морского биолога Энрике Остале.

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Он рассказал, что рыбаки поймали луна-рыбу, которая была 3,2 метра в длину и 2,9 метра в ширину. Этот улов стал рекордным для района, несмотря на то, что рыбаки постоянно ловят там подобный вид рыб.

"Мы хотели поставить ее на весы, которые могут показать только тонну веса, но они был сломались. Судя по ее размерам и при сравнении с другими уловами, она должна весить около двух тонн", — заявил биолог.

Сначала рыбу изолировали в подводной камере, прикрепленной к лодке, а потом подняли на борт. Там она находилась в течение нескольких минут, ее измерили и взяли пробы ДНК, а потом отпустили обратно в воду. Остале заявил, что она относится к виду mola alexandrini, которые обитают в средиземноморских водах.