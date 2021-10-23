Видео: стадо оленей окружило дом американки

Американка засняла на камеру, как к ее дому приблизилась стая оленей.

Пользовательница форума Reddit @offender_defender_ разместила видео под названием «Стадо оленей пришло поздороваться». Пост набрал 63 тысячи лайков и 2 тысячи комментариев.

На видео женщина выходит на задний двор своего дома, где ее «приветствует» около дюжины оленей. Олени с удивлением смотрят на человека, а один из зверей даже облизывает камеру.

В комментариях пользователи умилились парнокопытной команде. Но большинство комментаторов обеспокоилось, что стадо животных может сделать с домашним садом.

@BangingABigTheory: «С оленями не весело. Они влезают во все, как большие белки. Тем более, что люди высаживали свои сады во время карантина — с ними соседи могут попрощаться».

Люди отметили, что кормить оленей нельзя, так как они начнут приходить в больших количествах.

@Dlh2079: «Это очень плохая идея. Совершенно уверен, что она упомянула, что они были голодны ближе к концу. Она определенно кормила их раньше, и это ужасная идея».

@child-of-old-gods: «Это мило, но оставляет странный привкус. Нельзя кормить диких животных».

Однако главной «звездой» ролика стала белочка, которая сидит на земле в начале видео.

@MakingSomeBiscuits: «Даже белочка ждет еду».