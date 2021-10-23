Попугай Жако стал звездой Youtube. Известный факт, что эти птицы прекрасно копируют различные звуки и речь человека. Но попугай из видеоролика превосходно сымитировал звук телефона. В ролике слышно, как птица повторяет два узнаваемых сигнала мобильного телефона.

"В моем старом офисе жил один из таких попугаев. Он мог отлично повторить все технические звуки и самые основные фразы. Ему очень нравилось это делать",

- написал один из пользователей в комментариях.

"Я бы даже не понял, что это попугай, и точно бы полез проверять свой телефон",

- отметил другой пользователь.

Смотрите в видео, как жако изысканно имитирует сигнал телефона. А вы бы отличили?