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Видео: сообразительный попугай точь-в-точь повторил сигнал звонка телефона

Стелла Шмель
1 час назад

Попугай Жако стал звездой Youtube. Известный факт, что эти птицы прекрасно копируют различные звуки и речь человека. Но попугай из видеоролика превосходно сымитировал звук телефона. В ролике слышно, как птица повторяет два узнаваемых сигнала мобильного телефона.

"В моем старом офисе жил один из таких попугаев. Он мог отлично повторить все технические звуки и самые основные фразы. Ему очень нравилось это делать",

- написал один из пользователей в комментариях.

"Я бы даже не понял, что это попугай, и точно бы полез проверять свой телефон",

- отметил другой пользователь.

Смотрите в видео, как жако изысканно имитирует сигнал телефона. А вы бы отличили?

Но братья наши меньшие могут не только повторять звуки, но и заботиться о людях. Смотрите в видео историю реальных детей, воспитанных животными.

Безумный мир,Видео,
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