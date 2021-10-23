Попугай Жако стал звездой Youtube. Известный факт, что эти птицы прекрасно копируют различные звуки и речь человека. Но попугай из видеоролика превосходно сымитировал звук телефона. В ролике слышно, как птица повторяет два узнаваемых сигнала мобильного телефона.
"В моем старом офисе жил один из таких попугаев. Он мог отлично повторить все технические звуки и самые основные фразы. Ему очень нравилось это делать",
- написал один из пользователей в комментариях.
"Я бы даже не понял, что это попугай, и точно бы полез проверять свой телефон",
- отметил другой пользователь.
Смотрите в видео, как жако изысканно имитирует сигнал телефона. А вы бы отличили?
Но братья наши меньшие могут не только повторять звуки, но и заботиться о людях. Смотрите в видео историю реальных детей, воспитанных животными.