Маугли нашего времени: реальные дети, воспитанные животными

На создание известного героя Маугли Редьярда Киплинга вдохновило предстоящее отцовство. Писатель начал «Книгу джунглей» примерно в то время, когда он и его жена ожидали своего первого ребенка. Несмотря на то, что жизнь Маугли была от и до лишь выдумкой автора, в истории действительно можно встретить случаи, когда дети воспитывались животными.

Но в отличие от детской сказки, в реальности таких малышей не ждет хэппи-энд. Социализация для таких детей практически невозможна, поэтому они навсегда остаются с теми страхами и повадками, которые им передали их «приемные родители». Смотрите видео, чтобы узнать о детях, которые воспитывались животными.