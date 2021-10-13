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Маугли нашего времени: реальные дети, воспитанные животными

Катерина Саломе
3 часа назад

На создание известного героя Маугли Редьярда Киплинга вдохновило предстоящее отцовство. Писатель начал «Книгу джунглей» примерно в то время, когда он и его жена ожидали своего первого ребенка. Несмотря на то, что жизнь Маугли была от и до лишь выдумкой автора, в истории действительно можно встретить случаи, когда дети воспитывались животными.

Но в отличие от детской сказки, в реальности таких малышей не ждет хэппи-энд. Социализация для таких детей практически невозможна, поэтому они навсегда остаются с теми страхами и повадками, которые им передали их «приемные родители». Смотрите видео, чтобы узнать о детях, которые воспитывались животными.

Такого рода ситуации для нас также непривычны, как и многодетность семей прошлых столетий. Причем в данном контексте подразумевается наличие, как минимум десяти наследников. Но один крестьянин во времена правления Екатерины II стал родным отцом 87 детей.

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