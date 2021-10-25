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Мужчина заказал iPhone и получил кусок мыла

Мира Маркина
3 часа назад

Житель индийского штата Керала купил в интернете iPhone за 70,9 тысячи рупий (65,9 тысячи рублей), но вместо телефона получил кусок мыла и монету. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Мужчина заказал iPhone и получил кусок мыла
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина по имени Нурул Амин заказал смартфон на сайте Amazon. Спустя три дня он получил посылку, но заподозрил неладное, потому что обычно заказы приходили за два дня, а в этот раз после отправки из штата Хайдарабад он на день задержался в городе Салем, штат Тамилнад.

Индиец решил вскрыть упаковку в присутствии курьера Amazon, но в коробке оказался кусок мыла и монета достоинством в пять рупий (4,6 рубля), которые совпадали по весу с весом телефона.

Нурул Амин позвонил в службу поддержки Amazon и сообщил о произошедшем в полицию. Оказалось, что кто-то другой уже использовал купленный мужчиной iPhone в штате Джаркханд за 15 дней до того, как он оформил заказ. Мужчине вернули деньги.

«Мы связались с представителями Amazon и поставщиком. Последний заявил, что товара нет на складе», — рассказали в полиции.

Ранее египтянам предложили деньги за название для новой столицы.

Безумный мир,Amazon,
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