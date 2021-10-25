Мужчина заказал iPhone и получил кусок мыла

Житель индийского штата Керала купил в интернете iPhone за 70,9 тысячи рупий (65,9 тысячи рублей), но вместо телефона получил кусок мыла и монету. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Мужчина по имени Нурул Амин заказал смартфон на сайте Amazon. Спустя три дня он получил посылку, но заподозрил неладное, потому что обычно заказы приходили за два дня, а в этот раз после отправки из штата Хайдарабад он на день задержался в городе Салем, штат Тамилнад.

Индиец решил вскрыть упаковку в присутствии курьера Amazon, но в коробке оказался кусок мыла и монета достоинством в пять рупий (4,6 рубля), которые совпадали по весу с весом телефона.

Нурул Амин позвонил в службу поддержки Amazon и сообщил о произошедшем в полицию. Оказалось, что кто-то другой уже использовал купленный мужчиной iPhone в штате Джаркханд за 15 дней до того, как он оформил заказ. Мужчине вернули деньги.