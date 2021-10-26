Бедняки поймали рыбу размером с человека и разбогатели

Рыба размером с взрослого человека принесла богатство рыбакам из Индии. Об этом сообщило издание United News of India.

В частности, пятеро индийских рыбаков ловили рыбу в реке Копура, но в их сеть неожиданно попало что-то очень тяжелое. Это оказалась рыба нибея, которая весила 78,4 килограмма. Рыбаки утверждали, что и раньше вылавливали крупных рыб, но такой экземпляр достался им впервые.

На следующий день удачливые рыбаки отвезли неожиданный улов на рынок в Сундарабане и продали его. Рыба досталась покупателю в ходе аукциона за 3,74 миллиона рупий (около 3,5 миллионов рублей). Такая сумма вполне способна изменить жизнь индийских рыбаков.

Отметим, зеленая рыба семейства горбылевых обитает на севере Индийского океана и западе Тихого.