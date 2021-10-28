Девушка родила ребенка по инструкциям с YouTube

17-летняя девушка родила у себя комнате, пользуясь видеоинструкциями с YouTube. Об этом сообщает The Independent.

Это случилось в Индии, в городе Коттаккал на юге страны. Местные СМИ сообщили, что юная индианка родила ребенка 20 октября, но известно об этом стало только через двое суток, когда родственники услышали крики новорожденного малыша из комнаты.

Полиция объяснила, что девушка смогла скрыть свое положение, потому что отец работает ночным сторожем и днем отсыпается, а мать плохо видит. Кроме того, индианка выбирала свободную одежду, чтобы скрыть постепенно увеличившийся живот.

Выяснилось, что как только девушка осознала, что беременна, она стала изучать все о родах с помощью роликов на YouTube. Индианка серьезно подготовилась, поэтому смогла родить самостоятельно и даже перерезать пуповину ножницами. Сейчас она с ребенком находится в клинике.

Однако после того, как их доставили в больницу, правоохранители нашли и задержали 21-летнего парня по обвинению в совращении малолетних.

Оказалось, что у них были отношения, а родители молодых людей даже договорились, что после совершеннолетия девушки сыграют свадьбу. При этом девушка объяснила, что скрывала беременность, потому что думала, что между семьями могут возникнуть разногласия.