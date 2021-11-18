Дикая пума подкараулила пару на туристической тропе: видео

Пума подкараулила пару фотографов в парке дикой природы Уайтинг Ранч, Калифорния, США. Мужчина опубликовал в своем Instagram ролик со встречи с диким зверем.
Фотографы дикой природы Марк Жирардо и Рэйчел де Влугт возвращались после проверки установленных в парке фотоловушек.
«Мы с @locorache выходили после проверки камер на тропе и увидели, как что-то коричневое взбегает на холм и приближается к нам. Когда я остановился, кошка была уже в двух метрах от нас. Она остановилась и смотрела на нас. Поняв, что за нами наблюдают, я начал снимать видео», — рассказал фотограф.
Жирардо несколько раз попросил пуму уйти, однако та отказалась подчиняться. Тогда пара решила отходить сама, не поворачиваясь к кошке спиной. Пума последовала за парой, сохраняя дистанцию.
«Все это длилось примерно две минуты, а потом пума скрылась», — подписал Жирардо пост в Instagram.
Самку пумы зовут Уно. Фотограф предположил, что поблизости была спрятана ее добыча, либо животное не понимало, что рядом люди, а не, допустим, олени, на которых пумы охотятся. Человека как добычу пума не воспринимает, но может напасть, если тот попытаться убежать.
«Главное — продолжать заявлять о своем присутствии и показать, что вы доминируете. Это дом пумы, а мы в нем просто гости», — заключил фотограф.
Кошки могут пугать не только размерами: недавно «Рамблер» рассказал, почему коты смотрят в одну точку и пугают своих людей.