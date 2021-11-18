Дикая пума подкараулила пару на туристической тропе: видео

«Мы с @locorache выходили после проверки камер на тропе и увидели, как что-то коричневое взбегает на холм и приближается к нам. Когда я остановился, кошка была уже в двух метрах от нас. Она остановилась и смотрела на нас. Поняв, что за нами наблюдают, я начал снимать видео», — рассказал фотограф.