Толстая белочка забралась в кормушку, чтобы полакомиться орехами, но застряла. О происшествии пишет издание The Dodo.

Как сообщает портал, в Англии спасатели приехали на вызов, чтобы вызволить из кормушки белку. Грызун забрался в кормушку для птиц, которую повесили хозяева дома. Ловушка оказалась со специальной защитой от белок. Животное хотело полакомиться орехами, но оказалось в ловушке.

Специалисты перерезали металлические прутья, чтобы освободить грызуна на волю. Белка не пострадала и покинула место преступления, как только оказалась на воле.

«К счастью, нам удалось освободить белку. Пострадала только ее гордость», — заключили спасатели.

Белки в основном питаются продуктами, богатой белками, углеводами и жирами. Обычно грызуны выбирают семена, но могут также питаться почками деревьев, в частности серебристого клена. Помимо орехов и семян, белки любят поесть грибы, зелень, плоды, а также насекомых, яйца птиц, а также даже лягушек и мелких млекопитающих.

То, что грызуны забираются в кормушки для птиц, — не редкость. Во многих магазинах быта продаются специальные кормушки с защитой от белок.