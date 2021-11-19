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Река на Гавайях действительно оказалась алкогольной

Стелла Шмель
4 часа назад

Местные жители штата Гавайи в США пожаловались на сильный запах пива от реки Вайпио. В итоге она в ней действительно содержится алкоголь, сообщает сообщает Country Music Nation.

На Гавайях река с пивным запахом оказалась алкогольной
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказывают сами местные, находясь неподалеку от водоема, создавалось впечатление, будто рядом стоит "паб, который не открывал свои двери несколько дней".

Как показала проведенная экспертиза, в воде содержится содержится 1,2 процента алкоголя и 0,4 процента сахара, который нужен при производстве пива.

Оказалось, что на заводе компании Paradise Beverages, которая занимается пивоварением, произошла утечка.

Как пояснил представитель компании, работники фирмы сотрудничают с экспертами из департамента транспорта и департамента здравоохранения.

Сообщается, что поначалу Paradise Beverages якобы была не в курсе ситуации. Но после осмотра склада компании обнаружилась утечка из трубы рядом с автомобильной дорогой. Будет ли судебное разбирательство, пока неизвестно.

Ранее мы писали об удивительных вещах в пустыне Калахари, где есть исчезающая река и арбузы в дюнах.

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