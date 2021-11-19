На Гавайях река с пивным запахом оказалась алкогольной

Местные жители штата Гавайи в США пожаловались на сильный запах пива от реки Вайпио. В итоге она в ней действительно содержится алкоголь, сообщает сообщает Country Music Nation.

Как рассказывают сами местные, находясь неподалеку от водоема, создавалось впечатление, будто рядом стоит "паб, который не открывал свои двери несколько дней".

Как показала проведенная экспертиза, в воде содержится содержится 1,2 процента алкоголя и 0,4 процента сахара, который нужен при производстве пива.

Оказалось, что на заводе компании Paradise Beverages, которая занимается пивоварением, произошла утечка.

Как пояснил представитель компании, работники фирмы сотрудничают с экспертами из департамента транспорта и департамента здравоохранения.

Сообщается, что поначалу Paradise Beverages якобы была не в курсе ситуации. Но после осмотра склада компании обнаружилась утечка из трубы рядом с автомобильной дорогой. Будет ли судебное разбирательство, пока неизвестно.