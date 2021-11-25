Оптическая иллюзия с рисунком на видео запутала пользователей

Tik-Tok блогер с ником SweetAdeline показала на видео объемную бумажную скульптуру, которая создает оптическую иллюзию. Ролик быстро набрал популярность и вызвал живую дискуссию в Сети.

На это обратило внимание издание New York Post. Из-за эффекта оптической иллюзии многим показалось, что они увидели в фигуре коридор. Часть пользователей, посмотревших ролик, назвала фигуру поистине волшебной.

Автор работы отметила, что ее завораживают оптические иллюзии. Поэтому на гранях своей поделки она разметила пол, стены, окна, картины.

Ролик уже собрал больше четырех миллионов просмотров.