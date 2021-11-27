Пассажирка покормила грудью кота в самолете

Иногда любовь к своему питомцу превосходит все разумные границы. Женщина летела рейсом американской авиакомпании Delta AirLines и на глазах у изумленных пассажиров покормила своего кота грудью. До этого животное находилось в переноске. Об этом пишет The Sun.
Пассажирка направлялась в Атланту в штате Джорджия. После кормления женщина не вернула кота в сумку, хотя экипаж несколько раз попросил ее об этом. Пилот сообщил об этом инциденте службам безопасности аэропорта. После посадки сотрудники побеседовали с женщиной и вынесли ей предупреждение.
Вообще коты часто удивляют своих хозяев. Например, по сообщению ABC, в австралийском городе Дартмур кот по кличке Гордон вовремя предупредил своего хозяина о том, что в дом заползла ядовитая тигровая змея. Рептилия длиной в метр спряталась под холодильником. Позже мужчина призвал всех владельцев кошек обращать внимание на нетипичное поведение питомцев. Подобным образом они сигнализирует об опасности.