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Пассажирка покормила грудью кота в самолете

Кристина Уколова
35 минут назад

Иногда любовь к своему питомцу превосходит все разумные границы. Женщина летела рейсом американской авиакомпании Delta AirLines и на глазах у изумленных пассажиров покормила своего кота грудью. До этого животное находилось в переноске. Об этом пишет The Sun.

Пассажирка покормила грудью кота в самолете
Фото: PixabayPixabay

Пассажирка направлялась в Атланту в штате Джорджия. После кормления женщина не вернула кота в сумку, хотя экипаж несколько раз попросил ее об этом. Пилот сообщил об этом инциденте службам безопасности аэропорта. После посадки сотрудники побеседовали с женщиной и вынесли ей предупреждение.

Вообще коты часто удивляют своих хозяев. Например, по сообщению ABC, в австралийском городе Дартмур кот по кличке Гордон вовремя предупредил своего хозяина о том, что в дом заползла ядовитая тигровая змея. Рептилия длиной в метр спряталась под холодильником. Позже мужчина призвал всех владельцев кошек обращать внимание на нетипичное поведение питомцев. Подобным образом они сигнализирует об опасности.

Тем временем, домашний медведь арабского шейха оторвал дверь роскошного автомобиля Lamborghini.

Безумный мир,Delta Air Lines,телеканал АВС,
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