Гинеколог 40 лет лечил женщин с помощью секса

Врач-гинеколог Джованни Миниелло из итальянского города Бари на протяжении 40 лет убеждал пациенток в наличии у них вируса папилломы человека (ВПЧ) и предлагал вылечить его с помощью секса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Медика разоблачили после обращения 33-летней женщины в местную новостную программу Le Lene. Пациентка пришла к врачу по поводу проблем с зачатием ребенка. Миниелло заявил, что у итальянки есть признаки ВПЧ, несмотря на отрицательный анализ, и ей нужно переспать с ним, поскольку он вакцинирован от вируса и у нее выработается иммунитет.

Женщину возмутило предложение, и она попросила помощи у сотрудников телевидения, чтобы те провели расследование. Одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к гинекологу. Ей тоже врач предложил заняться сексом ради здоровья, и она согласилась. Они встретились в номере отеля, где предварительно установили камеры. Когда медик разделся до трусов, в комнату вошел репортер и сообщил, что он стал героем расследования.