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Гинеколог 40 лет лечил женщин с помощью секса

Мира Маркина
1 час назад

Врач-гинеколог Джованни Миниелло из итальянского города Бари на протяжении 40 лет убеждал пациенток в наличии у них вируса папилломы человека (ВПЧ) и предлагал вылечить его с помощью секса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гинеколог 40 лет лечил женщин с помощью секса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медика разоблачили после обращения 33-летней женщины в местную новостную программу Le Lene. Пациентка пришла к врачу по поводу проблем с зачатием ребенка. Миниелло заявил, что у итальянки есть признаки ВПЧ, несмотря на отрицательный анализ, и ей нужно переспать с ним, поскольку он вакцинирован от вируса и у нее выработается иммунитет.

Женщину возмутило предложение, и она попросила помощи у сотрудников телевидения, чтобы те провели расследование. Одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к гинекологу. Ей тоже врач предложил заняться сексом ради здоровья, и она согласилась. Они встретились в номере отеля, где предварительно установили камеры. Когда медик разделся до трусов, в комнату вошел репортер и сообщил, что он стал героем расследования.

Гинеколог сообщил своему адвокату, что на протяжении 40 лет успешно помогал женщинам. Врач утверждает, что никогда не требовал заняться сексом. Однако после выхода расследования стало известно еще о 15 жертвах медика. Сейчас делом занимается прокурор.

Ранее пассажирка покормила грудью кота в самолете.

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