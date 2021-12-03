"Что за магия?": видео-иллюзия запутала пользователей

Помните сумасшедшие споры в соцсетях о цвете платья? Сине-черное или бело-золотое — люди, кажется сходили с ума, доказывая, какого цвета платье на фото. На этот раз в популярном приложении TikTok появилась видео-иллюзия.

В частности, пользователь @kiryshamagic опубликовал в своем аккаунте видеоролик, который стал предметом шумных обсуждений. На экране появилось два прямоугольника: красный и зеленый, а между ними точка. Зрителям предлагается смотреть на эту точку, а затем прямоугольники "превращаются" в белые. Но, как обещает автор видео, все видят разные цвета.