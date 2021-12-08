Олень позвонил в дверь мужчине и напугал его

""Как мило! Он нюхав венок, как будто на нем могло быть что-то вкусненькое", "Он такой: "Привет, кто-нибудь дома? Мне нужно что-нибудь перекусить!", "Уф! Это очень большой посетитель! Я полагаю, он предполагал, что никого нет дома!" — написали пользователи.