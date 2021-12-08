Олень позвонил в дверь мужчине и напугал его

Олень вышел из леса в США и позвонил в дверь чужого дома. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в штате Колорадо. Камера с датчиком движения зафиксировала на видео, как к крыльцу подошел большой олень. Животное ело цветы и случайно позвонило в дверь американцу, а после погрызло висящий у входа рождественский венок и ушло обратно в лес.
Хозяин Джеймс Джонелл был дома, когда олень подошел к двери и позвонил, но открывать гостю мужчина не стал. Он опубликовал видео с животным в социальных сетях.
Пользователей умилило поведение оленя:
""Как мило! Он нюхав венок, как будто на нем могло быть что-то вкусненькое", "Он такой: "Привет, кто-нибудь дома? Мне нужно что-нибудь перекусить!", "Уф! Это очень большой посетитель! Я полагаю, он предполагал, что никого нет дома!" — написали пользователи.