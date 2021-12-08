Рыбу-каннибала обнаружили на берегу океана

На побережье Тихого океана в Сан-Диего впервые за 25 лет нашли выбросившуюся на берег рыбу-каннибала. Об этом сообщается на сайте телеканала Fox News.
Глубоководную ланцетную рыбу обнаружили на пляже Ла Хойя 30 ноября. Ее длина — 1, 2 метра. В последний раз такой вид был найден в 1996 году. Особь передали в Океанографический институт Скриппса для изучения.
По словам сотрудника учреждения доктора Элана Портера, ланцентных рыб называют каннибалами, но на самом деле своих сородичей едят только выросшие до одного метра в длину особи.
Кроме того, рыбы-каннибалы считаются гермафродитами: они обладают и женскими, и мужскими репродуктивными органами, производящими жизнеспособные половые клетки в одно и то же время. На данный момент ученые не знают, могут ли ланцетники размножаться сами по себе. Также неизвестно, живут ли рыбы в стае или обособленно друг от друга.