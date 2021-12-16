В Якутии слепили тигра из навоза

В Якутии местный житель слепил тигра из навоза. Символ следующего, 2022 года, появился в Усть-Алданском улусе, а выполнил ее Василий Копырин.
Мужчина родом из села Сырдах и сам является владельцем крестьянско-фермерского хозяйства.
"В свободное время любит охотиться и проводить время на природе, ежегодно автор скульптур создает из навоза символы наступающего года",
- говорится в сообщении Telegram-канала @Ykt_top, который и обратил внимание на эту новость.
Ранее мы рассказывали, что бездомный котенок попал в вольер с тиграми и выжил.