Котенок выжил в вольере с тиграми: видео

Бездомный котенок попал в вольер с тиграми и выжил. Видеозапись опубликовала в своем Instagram-аккаунте принцесса Дубая, ОАЭ, Латифа бинт Мохаммед.

На записи три ее тигра окружили котенка. Смотрители попытались спасти животное, но один из хищников схватил его в зубы и убежал.

В итоге котенка удалось достать из вольера с тиграми. Принцесса заявила, что приютит его.

«Он в порядке и больше не будет бездомным», — написала Латифа.

Позже она опубликовала фотографии с котенком. Оказалось, что у животного разные глаза — голубой и карий. Это явление называется «гетерохромия». Бездомное животное отмыли и привели в порядок.