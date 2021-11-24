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Котенок выжил в вольере с тиграми: видео

Мира Маркина
1 час назад

Бездомный котенок попал в вольер с тиграми и выжил. Видеозапись опубликовала в своем Instagram-аккаунте принцесса Дубая, ОАЭ, Латифа бинт Мохаммед.

На записи три ее тигра окружили котенка. Смотрители попытались спасти животное, но один из хищников схватил его в зубы и убежал.

В итоге котенка удалось достать из вольера с тиграми. Принцесса заявила, что приютит его.

«Он в порядке и больше не будет бездомным», — написала Латифа.

Позже она опубликовала фотографии с котенком. Оказалось, что у животного разные глаза — голубой и карий. Это явление называется «гетерохромия». Бездомное животное отмыли и привели в порядок.

Другая ситуация с котом в главной роли приключилась в Великобритании. Питомец пропал во время путешествия на лодке и вернулся к хозяевам через 10 лет с момента исчезновения.

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