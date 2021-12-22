Пьяные попугаи атаковали австралийцев

«Обычно они страдают около пары дней. Под воздействием алкоголя они становятся очень сонными и находятся на разных стадиях недоедания. Мы слышали несколько сообщений о том, что они влетали в окна или сидели на земле и не могли летать. В таком состоянии попугаи уязвимы для кошек и других хищников», — сказал ветеринар.