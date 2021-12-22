Пьяные попугаи атаковали австралийцев

Жители города Брум в Австралии пожаловались на пьяных попугаев, которые влетают в окна и странно себя ведут. Об этом сообщает The Fox Melbourne.
В регионе Кимберли в конце сезона опали плоды манго. Они начали гнить и ферментироваться на солнце. Манго бродят, и в них вырабатывается алкоголь. Краснокрылые попугаи пьют забродивший сок и пьянеют. Некоторые после этого становятся легкой добычей для хищников и умирают.
Ветеринары вылечили шесть пьяных краснокрылых попугаев. Пол Мерфи из местной клиники рассказал, что птицы поступили к ним с отравлением этанолом. По его мнению, гораздо больше попугаев умерли из-за того, что не получили своевременную помощь.
«Обычно они страдают около пары дней. Под воздействием алкоголя они становятся очень сонными и находятся на разных стадиях недоедания. Мы слышали несколько сообщений о том, что они влетали в окна или сидели на земле и не могли летать. В таком состоянии попугаи уязвимы для кошек и других хищников», — сказал ветеринар.