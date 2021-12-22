Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Пьяные попугаи атаковали австралийцев

Жители города Брум в Австралии пожаловались на пьяных попугаев, которые влетают в окна и странно себя ведут. Об этом сообщает The Fox Melbourne.

Пьяные попугаи атаковали австралийцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В регионе Кимберли в конце сезона опали плоды манго. Они начали гнить и ферментироваться на солнце. Манго бродят, и в них вырабатывается алкоголь. Краснокрылые попугаи пьют забродивший сок и пьянеют. Некоторые после этого становятся легкой добычей для хищников и умирают.

Ветеринары вылечили шесть пьяных краснокрылых попугаев. Пол Мерфи из местной клиники рассказал, что птицы поступили к ним с отравлением этанолом. По его мнению, гораздо больше попугаев умерли из-за того, что не получили своевременную помощь.

«Обычно они страдают около пары дней. Под воздействием алкоголя они становятся очень сонными и находятся на разных стадиях недоедания. Мы слышали несколько сообщений о том, что они влетали в окна или сидели на земле и не могли летать. В таком состоянии попугаи уязвимы для кошек и других хищников», — сказал ветеринар.

Ранее схватка индейки и питона попала на видео.

Безумный мир,Пол Мерфи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители