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1 час назад

Схватка индейки и питона попала на видео

В Сети появилось видео, на которое попала схватка индейки и питона. Ролик опубликовала пользовательница Twitter @kcarruthers.

Случай произошел в австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс. Жительница города Кейт Кэрратерс сняла на камеру, как кустарная индейка, также известная как кустарниковый большеног, прогнала крупного ромбического питона от своего гнезда.

На ролике видно, как птица пугает рептилию и та решает спастись бегством. Причем индейка даже догоняет питона и клюет его в хвост.

«Вчера в мой двор приползла змея. Но кустарная индейка отпугнула ее. Она патрулировала окрестности в течение 20 минут, чтобы убедиться, что змея не вернется за ее потомством», — написала автор ролика.

Видео собрало тысячи просмотров и восхищенных комментариев:

«Кажется, мне нужна индейка вместо собаки».

Ранее мы писали о том, как крокодил проглотил акулу.

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