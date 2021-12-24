Суд зарегистрировал иск к Деду Морозу

"Списков подарков и заветных мечтаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов",

Ранее россиянин подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний. Истец утверждает, что занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства. Также за волшебником стоит "полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян".