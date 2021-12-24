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1 час назад

Суд зарегистрировал иск к Деду Морозу

Суд зарегистрировал иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области в социальной сети "ВКонтакте".

Суд зарегистрировал иск к Деду Морозу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Списков подарков и заветных мечтаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов",

— говорится в сообщении.

Ранее россиянин подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний. Истец утверждает, что занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства. Также за волшебником стоит "полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян".

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