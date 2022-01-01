Ученые объяснили негативное влияние новогодних песен на психику

«В магазинах лучше отключать рождественскую музыку, так как, если этого не сделать, то это помешает покупателям сосредоточиться на чем-то еще. Они просто потратят всю свою энергию, пытаясь не слышать ее», — отметила клинический психолог Линда Блэр.