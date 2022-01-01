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54 минуты назад

Ученые объяснили негативное влияние новогодних песен на психику

Новогодние песни оказывают негативное влияние на психику человека. О последствиях ученые рассказали изданию Busines Insider.

Ученые объяснили негативное влияние новогодних песен на психику
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению специалистов, прослушивание одной и той же композиции сначала поднимает настроение, а затем затормаживает работу мозга. Мозг перенасыщается, это ухудшает внимание и усиливает уровень стресса в организме.

Согласно исследованию, известные песни «All I Want For Christmas Is You» и «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas» вызывают скуку и раздражение. К тому же, многие песни напоминают людям о предстоящих тратах, заявили эксперты.

«В магазинах лучше отключать рождественскую музыку, так как, если этого не сделать, то это помешает покупателям сосредоточиться на чем-то еще. Они просто потратят всю свою энергию, пытаясь не слышать ее», — отметила клинический психолог Линда Блэр.

Ранее мы рассказывали, кто стал самым популярным музыкантом года в России.

Безумный мир,Линда Блэр,
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