Назван самый популярный музыкант года в России

Среди самых прослушиваемых песен в России — Cristal & МОЁТ Моргенштерна, «Дежавю» kizaru, «Патрон» Miyagi & Andy Panda, «Нету интереса» 10AGE и Astronaut In The Ocean хип-хоп-артиста Masked Wolf.

Среди зарубежных музыкантов популярнее всего оказались Bad Bunny, Тейлор Свифт, BTS, Дрейк и Джастин Бибер. В число чаще всего прослушиваемых композиций вошли две песни Оливии Родриго, drivers license (первое место) и good 4 u (четвертое место), треки MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X и Stay рэпера The Kid LAROI и Джастина Бибера.