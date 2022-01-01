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1 час назад

Астероид размером с Биг-Бен приблизится к Земле

Два потенциально опасных астероида приближаются к Земле. Об этом сообщает газета The Sun. Данные были получены от NASA.

Астероид размером с Биг-Бен приблизится к Земле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первый из астероидов — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, он имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров.

Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле на расстояние 0,013 астрономической единицы 18 января. Это, по данным Центра изучения околоземных объектов NASA считается близким подходом.

Ранее мы рассказывали, как появилась скульптура космонавта на средневековом соборе.

Безумный мир,NASA,
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