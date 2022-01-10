Пенсионерка подралась с медведем и выжила

Жительница штата Нью-Джерси в США подралась со 135-килограммовым медведем и выжила. Об этом пишет издание New York Post.

81-летняя женщина по имени Кэрол Нейбор выпустила на улицу двух собак на прогулку. Неподалеку в мусорном баке копались медведи. Псы подбежали к ним, одно из животных ушло, а второе начало нападать.

Пенсионерка, увидев происходящее, бросилась с кулаками на медведя. Он повалил ее на землю и укусил за ногу. После этого он схватил одну из собак, коке спаниеля, и скрылся.

По мнению американки, пес спас ей жизнь:

«Я осталась жива, потому что он утащил собаку. Если бы не это, он, наверное, избавился бы от меня».