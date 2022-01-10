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2 часа назад

Пенсионерка подралась с медведем и выжила

Жительница штата Нью-Джерси в США подралась со 135-килограммовым медведем и выжила. Об этом пишет издание New York Post.

Пенсионерка подралась с медведем и выжила
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

81-летняя женщина по имени Кэрол Нейбор выпустила на улицу двух собак на прогулку. Неподалеку в мусорном баке копались медведи. Псы подбежали к ним, одно из животных ушло, а второе начало нападать.

Пенсионерка, увидев происходящее, бросилась с кулаками на медведя. Он повалил ее на землю и укусил за ногу. После этого он схватил одну из собак, коке спаниеля, и скрылся.

По мнению американки, пес спас ей жизнь:

«Я осталась жива, потому что он утащил собаку. Если бы не это, он, наверное, избавился бы от меня».

Собаку нашли в лесу, но она не выжила. Женщине потребовалась медицинская помощь: ей пришлось наложить швы на рану на ноге.

Ранее шахтеры нашли 143-летние джинсы под землей.

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