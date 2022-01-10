"Как новые": шахтеры нашли 143-летние джинсы под землей

Шахтеры обнаружили самые старые джинсы бренда Levi's. Их фотографию опубликовали на портале Reddit.

Фото: Reddit Reddit

Голубые брюки с потертостями нашли в шахте во время добычи золота. Джинсы датируются 1879 годом, то есть они были произведены 143 года назад.

Автор снимка предположил, что эти штаны — самые старые из когда-либо найденных от марки Levi's. Бренд был основан в 1853 году.

Публикация набрала более 96 тысяч лайков и 2,8 тысячи комментариев. Пользователей портала удивило, как хорошо сохранились джинсы за это время: