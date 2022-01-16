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1 час назад

В Китае запретили показывать накрашенных мужчин по телевидению

В Китае ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

В Китае запретили показывать накрашенных мужчин по телевидению
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Запрет объясняют тем, что артисты с макияжем не вписываются в традиционное представление о мужчинах. Также теперь по телевизору нельзя показывать личностей, уличенных в противоречии "общественному порядку и морали".

Власти обязали телеканалы установить стандарты красоты, соответствующие моральным ценностям страны, сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру, а не развлекательный контент и демонстрацию роскоши. Кроме того, сотрудникам запретили выплачивать высокую заработную плату.

Ранее у берегов Таиланда нашли корабль-призрак без экипажа.

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