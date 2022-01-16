В Китае запретили показывать накрашенных мужчин по телевидению

В Китае ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Запрет объясняют тем, что артисты с макияжем не вписываются в традиционное представление о мужчинах. Также теперь по телевизору нельзя показывать личностей, уличенных в противоречии "общественному порядку и морали".
Власти обязали телеканалы установить стандарты красоты, соответствующие моральным ценностям страны, сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру, а не развлекательный контент и демонстрацию роскоши. Кроме того, сотрудникам запретили выплачивать высокую заработную плату.