В Китае запретили показывать накрашенных мужчин по телевидению

В Китае ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Запрет объясняют тем, что артисты с макияжем не вписываются в традиционное представление о мужчинах. Также теперь по телевизору нельзя показывать личностей, уличенных в противоречии "общественному порядку и морали".