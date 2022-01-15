У берегов Таиланда найден корабль-призрак без экипажа

В Сиамском заливе у берегов Таиланда моряки нашли корабль-призрак, который дрейфовал без экипажа. Об этом сообщила городская газета Bangkok Post.

Судно оказалось китайским и называется "Цзинь Шуй Юань 2". Сообщается, что впервые его заметили 6 января работники буровой установки. Судно находилось в ста милях от берега. Тогда к нему прибыли сотрудники военно-морского флота Таиланда. Они обнаружили, что экипаж корабля исчез вместе с документами о происхождении корабля.

У судна не функционировали якорная и навигационная системы, а машинные отделения были затоплены водой. Судно пытались отбуксировать к берегу, но в итоге оно затонуло в 28 милях до него из-за сильного шторма. При этом отмечается, что экипаж судна, вероятнее всего, покинул его сам из-за неисправности. При этом не исключена версия о том, что люди могли стать жертвой пиратов.