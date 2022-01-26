Россиянка развела кур в квартире и разозлила соседей

Жительница города Лесосибирска в Красноярском крае превратила свою квартиру в курятник, чем разозлила соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Живущие в доме 12 на улице Победы возмутились, что их соседка устроила антисанитарию в подъезде. Помимо кур, в доме появились мыши и тараканы. По словам соседей, жилье женщины похоже на сарай: рядом со входом стоят мешки с сеном и кормом для кур, а на полу - навоз.
"Она нам деревню решила устроить. Мы начали с соседкой с седьмой квартиры воевать с ней, чтобы она курей убрала, потому что невозможно. Эти мыши, эти тараканы, вообще ужас, и вонь эта на весь дом", - пожаловалась соседка.
Жильцы дома боятся, что они могут лишиться квартир из-за пожара, так как хозяйка курит, и из-за ее неосторожности сено может загореться. В 2018 году уже было возгорание, но никто не пострадал.