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59 минут назад

Варан попытался заживо проглотить черепаху: видео

На водохранилище Мак-Ритчи в Сингапуре молодой варан попытался заживо проглотить черепаху, которая оказалась слишком упорной. Животные попали на видео, опубликованное в Singapore Wildlife Sightings в Facebook.

«Откусил больше, чем смог прожевать?» — говорится к подписи к ролику.

На ролике видно, как крупный варан хватается ртом за черепаху, но она пытается убежать. Варан не сдается и старается разгрызть твердый панцирь противника.

«Мне было жаль упорную черепаху, но не хотелось драться с вараном, чтобы спасти ее», — рассказала автор ролика Мадлен Симпсон-Сьюард.

Женщина отметила, что не узнала, чем закончилось противостояние, потому как не доождалась финала.

В комментариях к публикации один из пользователей рассказал, что, оказавшись на том же месте, наблюдал похожий инцидент:

«На следующее утро мертвый варан лежал в воде. Он подавился черепахой, которую не смог проглотить. Спустя несколько дней мне пришлось сообщить об этом местным властям, так как рептилия начала разлагаться и источать неприятный запах. Ее убрали».

Ранее мы писали о том, как собака спасала тонущего олененка.

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