Варан попытался заживо проглотить черепаху: видео

На водохранилище Мак-Ритчи в Сингапуре молодой варан попытался заживо проглотить черепаху, которая оказалась слишком упорной. Животные попали на видео, опубликованное в Singapore Wildlife Sightings в Facebook.
«Откусил больше, чем смог прожевать?» — говорится к подписи к ролику.
На ролике видно, как крупный варан хватается ртом за черепаху, но она пытается убежать. Варан не сдается и старается разгрызть твердый панцирь противника.
«Мне было жаль упорную черепаху, но не хотелось драться с вараном, чтобы спасти ее», — рассказала автор ролика Мадлен Симпсон-Сьюард.
Женщина отметила, что не узнала, чем закончилось противостояние, потому как не доождалась финала.
В комментариях к публикации один из пользователей рассказал, что, оказавшись на том же месте, наблюдал похожий инцидент:
«На следующее утро мертвый варан лежал в воде. Он подавился черепахой, которую не смог проглотить. Спустя несколько дней мне пришлось сообщить об этом местным властям, так как рептилия начала разлагаться и источать неприятный запах. Ее убрали».
Ранее мы писали о том, как собака спасала тонущего олененка.