Собака спасла тонущего олененка и попала на видео

Пользователь TikTok Лоусон Филдер рассказал, что его лабрадор спас тонувшего олененка. Видео он опубликовал в своем аккаунте @_lawson_4.
Собака бросилась в воду и принесла на берег оказавшееся в бедствии животное.
«Чья-нибудь еще собака поступает таким же образом?» — написал мужчина в подписи к ролику.
На видео черный лабрадор появляется из кустов на противоположном берегу реки и в зубах выносит его из воды.
Ролик собрал более 12 миллионов просмотров.
«Собаки умнее людей. Если бы собака хотела причинить олененку вред, она бы его причинила. Но она едва держала бедное животное», «Удивительная собака. Каков герой!» — написали пользователи в комментариях.
Однако некоторые предположили, что собака не спасает олененка, а несет хозяину добычу:
«Не хочу портить настроение... Но можем ли мы быть уверены, что олененок был в воде, когда собака схватила его? Он мог прятаться в кустах и ждать, пока вернется его мать».
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