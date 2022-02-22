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2 часа назад

Ученый нашел в океане прозрачного «стеклянного покемона»: видео

Дарья Амосова

Пользователь форума Reddit @Jardani-kun поделился на портале роликом с необычным существом. Видео набрало 87 тысяч лайков и 3 тысячи комментариев менее чем за сутки. Прозрачный организм на кадрах — гипериид Cystisoma из рода глубоководных беспозвоночных цистизом. Существо прозвали «стеклянным покемоном» за прозрачную «кожу» и схожесть с персонажами популярного аниме. Как указано в названии видео, находка принадлежит ученому из штата Орегон, США.

В комментариях шутят о необычной форме и окраске существа.

«Это креветка, которая пила прозрачный „Пепси“».

«Я помню, как эта штука заползла в пупок Нео» [отсылка в фильму «Матрица» — прим.ред.].

«О, боже. Мы выбросили в океаны столько пластика, что он стал разумным!».

Но в единый голос все твердят — сами бы в руки такое никогда не взяли.

«Меня всегда поражают эти посты о странных существах, в которых люди держат этих существ голыми руками».

«Страшно, что океан наполнен такими вещами, которых мы никогда не увидим. Подумайте об этом, когда в следующий раз пойдете на пляж».

Как сообщает сайт ocean.si.edu, гиперииды из рода Сystisoma действительно полностью прозрачны. Да, и мышцы, и внутренние органы тоже. Единственное цветное пятно на теле — одна пара больших глаз, покрытый оранжевой сетчаткой. Они смотрят почти всегда исключительно наверх — возможно, чтобы следить за опасностью над головой. Размер Cystisoma достигает 17 см.

Ранее «Рамблер» показывал ролик с китайской моделью-«роботом», которой восхищаются в соцсетях.

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