Рабочий спас повисшего на высоковольтных проводах ленивца

Колумбийский рабочий в городе Medellin, провинция Антьокия, с помощью уговоров спас ленивца, застрявшего на высоковольтных проводах. Об этом сообщает Ruetir.
Оказалось, что ленивец залез на опору линии электропередач, но не смог спуститься обратно и просто повис на проводах. На подмогу вызвали 38-летнего Виктора Хьюго Лопеза.
Мужчина с трудом залез наверх и обнаружил напуганного ленивца. Когда рабочий приближался к животному, оно отодвигалось все дальше. Тогда он решил поговорить с ленивцем и начал объяснять, что ему можно доверять. Мужчина сказал, что находится здесь, чтобы ему помочь, и ленивец будто понял эти слова и начал приближаться. Колумбиец протянул ленивцу метлу, чтобы тот мог за нее ухватиться. Через двадцать минут животное было спасено и отпущено на свободу.
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