Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 91.75EUR 102.91
Войти в почту
3 часа назад

Рабочий спас повисшего на высоковольтных проводах ленивца с  помощью уговоров

Диана Товсепова

Колумбийский рабочий в городе Medellin, провинция Антьокия, с помощью уговоров спас ленивца, застрявшего на высоковольтных проводах. Об этом сообщает Ruetir.

Рабочий спас повисшего на высоковольтных проводах ленивца
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Оказалось, что ленивец залез на опору линии электропередач, но не смог спуститься обратно и просто повис на проводах. На подмогу вызвали 38-летнего Виктора Хьюго Лопеза.

Мужчина с трудом залез наверх и обнаружил напуганного ленивца. Когда рабочий приближался к животному, оно отодвигалось все дальше. Тогда он решил поговорить с ленивцем и начал объяснять, что ему можно доверять. Мужчина сказал, что находится здесь, чтобы ему помочь, и ленивец будто понял эти слова и начал приближаться. Колумбиец протянул ленивцу метлу, чтобы тот мог за нее ухватиться. Через двадцать минут животное было спасено и отпущено на свободу.

Ранее мы писали о том, как в Индии из Колодца спасали леопарда.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители