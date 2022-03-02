Рабочий спас повисшего на высоковольтных проводах ленивца

Мужчина с трудом залез наверх и обнаружил напуганного ленивца. Когда рабочий приближался к животному, оно отодвигалось все дальше. Тогда он решил поговорить с ленивцем и начал объяснять, что ему можно доверять. Мужчина сказал, что находится здесь, чтобы ему помочь, и ленивец будто понял эти слова и начал приближаться. Колумбиец протянул ленивцу метлу, чтобы тот мог за нее ухватиться. Через двадцать минут животное было спасено и отпущено на свободу.