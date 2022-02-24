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28 минут назад

Едва не утонувший леопард был спасен из 15-метрового колодца

В индийской деревне вблизи города Ахмеднагар, штат Махараштра, леопард упал в 15-метровый колодец и чуть не утонул. Об этом сообщает Times of India.

Едва не утонувший леопард был спасен из 15-метрового колодца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Животное было спасено ветеринарами и представителями лесной службы. Позже выяснилось, что леопарда, беспомощного барахтающегося в воде обнаружил местный фермер. Мужчина, испугавшись за судьбу животного, сообщил о случившемся в департамент лесного хозяйства.

Из спасательного центра для леопардов Маникдо прибыла группа специалистов, во главе с ассистентом ветеринара Махендрой Дхор. Ради спасения животного специалисты проделали долгий путь — центр находится в 60 километрах от места происшествия.

В это время команда офицеров лесной службы при помощи других жителей деревни спустила в колодец металлическую бочку, чтобы тонущий леопард мог забраться на нее хотя бы ненадолго. Именно это дало животному не утонуть.

Прибывшие на место специалисты опустили в колодец клетку-ловушку, которая помогла безопасно поднять леопарда на свободу.

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