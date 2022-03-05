Малазийская семья завела в качестве домашнего питомца питона, сообщает местное издание World of Buzz. Вид гигантской змеи напугал подписчиков Аины, хозяйки рептилии.

Питомца зовут Мико. Аина утверждает, что ее домашний питон очень добрый и спокойный, на людей никогда не нападал. Необычного питомца Аина сделала звездой TikTok – один из роликов с Мико набрал более миллиона просмотров.

Однако многие зрители испытали неоднозначные чувства, наблюдая за повседневной жизнью семьи с огромной змеей.

«Если бы я был на вашем месте, я бы точно не смог спать по ночам», — написал один из комментаторов.

Аина рассказала, что Мико не всегда находится на виду у всех, а иногда уползает в специально оборудованный вольер.