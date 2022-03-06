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31 минуту назад

Соцсети восхитило "самое русское видео"

Диана Товсепова

Пользователи соцсети Reddit, а затем и других популярных платформ шумно обсуждают "самое русское видео".

Бурный ажиотаж вызвал ролик, на котором двое брутальных мужчин, раздетых по пояс, выполняют спортивные упражнения прямо в лесу. Все бы ничего, да только третьим в их компании оказался медведь. Животное будто бы вдумчиво участвовало в процессе, методично качая ветку дерево, вместо гантели.

Пользователи соцсетей по всему миру говорят, что "именно так себе и представляли Россию":

"Невозможно придумать ничего более русского", "В России к каждой купленной карте фитнес-клуба прилагается медведь", "Только русское, что, пока я его смотрел, у меня даже появился акцент", — комментировали пользователи.

Ранее мы писали о том, как мужчина случайно снял видео, на котором за ним бежит медведь.

Безумный мир,Видео,
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